Mafalda Castro faz revelação surpreendente: «Inscrevi-me no casting dos Morangos». Saiba tudo

Mafalda Castro partilhou nas redes sociais um excerto de um episódio do Podcast «Bate Pé», que mantém com o namorado Rui Simões. Durante a conversa, a apresentadora dos Diários d’O Triângulo revela que já se inscreveu no casting dos Morangos com Açucar, há alguns anos atrás.

Para além da serie juvenil, Mafalda Castro contou que se inscreveu também num concurso de talentos, mas confessa que nunca chegou a ir.

A apresentadora frisou que teria sido um erro: «Uma coisa é cantar tipo em casa, ambiente controlado, agora num ambiente que não consigo controlar, eu não consigo cantar», começou por explicar.

«Tinha 15 anos e achava que era a próxima Miley Cyrus. Ia ser ver vergonhoso. Graças a Deus que eu não vi o email deles a aceitar a minha candidatura», concluiu.

Na legenda do vídeo, Mafalda Castro brincou com a situação: «Como assim já tenho 28 anos e ainda não sou a próxima Miley Cyrus? Explicações».