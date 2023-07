Mafalda Castro arrasou no NOS Alive com top que custa apenas 10 euros! Saiba mais

O look festivaleiro de Mafalda Castro, que somou elogios!

Se está à procura de inspiração para looks «festivaleiros», veja o look de Mafalda Castro, que desfilou no «NOS Alive».

A apresentadora dos Diários de «Casamento Marcado», apostou num look confortável, com cor e com acessórios elegantes. O crop top verde que usou, deu que falar. A peça é da marca Zara e está em promoção, por apenas 9,99 euros.

Mafalda Castro combinou-o com umas calças cargo num tom verde seco e nuns sapatos brancos. No que toca a acessórios, destacou-se a chocker em pérolas com uma cruz.

Veja as imagens!