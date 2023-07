A tendência do verão! O segredo de Mafalda Castro para dar mais estilo aos looks!

Mafalda Castro é capa da revista «Cristina» do mês de julho e o visual da apresentadora para a sessão fotográfica não deixou ninguém indiferente.

Para a produção, Mafalda Castro aparece com um cabelo «selvagem», com ondas largas e mais comprido do que o que estamos habituados a vê-la. Uma maquilhagem que realçam os traços sensuais do rosto da apresentadora e acessórios tendência, completam o look arrasador.

Veja todos os detalhes: