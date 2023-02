Domingo, Mafalda Castro vai estar a mostrar alguns pormenores da «casa» d'O Triângulo em direto! Saiba mais

Foi nesta manhã de quinta-feira, 23 de fevereiro, que foram reveladas, no programa «Dois Às 10», as apresentadoras do Diário e Extra do «Triângulo»: Mafalda Castro e Alice Alves.

Mafalda Castro revelou: «Vou entrar antes de todos os concorrentes entrarem».

«No domingo, durante a tarde, vou desvendar algumas coisas. Já sei que posso revelar algumas coisas durante a tarde, portanto, têm de estar atentos ao Somos Portugal. Durante o programa eu vou estando em direto, a mostrar alguns sítios onde eles vão viver esta experiência, onde vão ser postos à prova também», contou.

Não perca, no domingo à tarde, vai saber alguns pormenores da «casa» d’O Triângulo.