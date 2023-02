É oficial: Mafalda Castro e Alice Alves são as apresentadoras dos Diários e Extras do «Triângulo»! Saiba todos os pormenores

Foi nesta manhã de quinta-feira, 23 de fevereiro, que foram reveladas, no programa «Dois Às 10», as apresentadoras do Diário e Extra do «Triângulo»: Mafalda Castro e Alice Alves.

As duas apresentadoras estiveram à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz onde contaram alguns pormenores sobre o programa.

Cláudio Ramos questionou: «Existe a Voz dentro da casa?». Mafalda Castro não pôde desvendar muito mais: «Não sabemos…»

Mafalda Castro revelou que vai apresentar os Diários: «O foco mesmo do Diário, é as imagens do dia, as últimas novidades, o que acabou de acontecer. Este «Triângulo», é uma forma muito inovadora de fazer reality shows, vai estar tudo a acontecer ao mesmo tempo, é muita coisa».

O apresentador, Cláudio Ramos, despertou curiosidade sobre os participantes do programa: «São anónimos?». Mafalda Castro clarificou: «São».

«Acho que vai haver muita coisa que as pessoas podem controlar, o público vai poder controlar e esse é o foco dos Diários. Podemos ter alguém, quando se justifique, uma pessoa a comentar e não só, mas o foco é mesmo as últimas notícias», explicou Mafalda Castro.

Alice Alves, vai ser a apresentadora dos Extras e falou-nos como vai ser a logística do programa: «Vai haver muitos comentadores e com a língua afiada…a Cinha vai estar comigo». «Vamos ter ligações em direto à casa porque vão estar sempre a acontecer coisas e atividades durante a noite», acrescentou.