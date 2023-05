Foi no passado sábado, dia 27 de maio, que Mafalda Castro apresentou o programa «Em Família» com a companhia de Rúben Rua.

O look que usou para a ocasião, foi escolhido pelo stylist Gonçalo Mello, tendo desfilado num vestido da marca JIJIL, que conjuga com a estação da primavera, tendo os seus tons verdes e frescos.

Mafalda Castro, publicou no seu Instagram algumas fotografias do seu look e recebeu vários elogios: «Lindíssima» ou «Gira, gira, gira!».

Veja aqui as imagens!