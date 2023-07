Mafalda Castro sobre pedido de casamento: «Vai ser ele a fazer, não eu»

Mafalda Castro deu uma entrevista exclusiva à «Revista Cristina» e falou sobre a possibilidade de se casar com o namorado, Rui Simões.

«Damo-nos muito bem a trabalhar, como nos damos depois no dia-a-dia. E ele ainda não me pediu em casamento, ou seja, há estas coisas todas boas e ainda não há pedido», brincou.

A apresentadora da TVI confessou ainda: Eu gostava de me casar (...) O pedido há-de chegar, eu estou aqui à espera ainda, mas vai ser ele a fazer, não vou ser eu».

«Não me venham com aquelas coisas de que eu posso pedir, não vou pedir. Ele é que tem que me pedir em casamento», rematou.