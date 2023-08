Novo Big Brother: Reveladas as apresentadoras dos Diários e do Extra. Saiba tudo!

Já foram reveladas oficialmente as apresentadoras dos diários do «Big Brother» e do «TVI Extra», enquanto a nova edição do reality show está no ar: Mafalda Castro e Marta Cardoso, respetivamente.

De acordo com a mais recente informação avançada em comunicado pela TVI, «as apresentadoras da TVI assumem a condução dos formatos diários do BB, onde os espetadores vão ficar a saber ao detalhe tudo o que acontece na casa mais vigiada do país».

«Os finais de tarde serão apresentados por Mafalda Castro, no Diário do Big Brother. Marta Cardoso assume o período da noite com o TVI Extra», lê-se na mesma nota.

A TVI acrescenta ainda: «Não perca a grande estreia do novo BB e acompanhe todas as novidades diariamente na TVI, com o Diário do Big Brother e o TVI Extra».

Isto acontece depois de terem sido também revelados os comentadores das galas ao domingo. Bruna Gomes e Flávio Furtado vão fazer-lhe companhia, à semelhança do que aconteceu n'O Triângulo.