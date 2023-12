Mafalda Castro e Rui Simões vão ser pais: "Temos um novo som favorito"

Imperdível: Os melhores looks das férias de Mafalda Castro

Mafalda Castro e Rui Simões anunciaram que vão ser pais pela primeira vez. A apresentadora de 29 anos partilhou a novidade através do seu instagram e gerou uma onda gigante de amor e de felicitações para os três.

Na legenda do vídeo, Mafalda Castro escreveu "temos um novo som favorito, o nosso Baby Boy chega em 2024 e estamos muito felizes".

Espreite o vídeo partilhado pelo casal!

No vídeo conseguimos ouvir o coração do bebé e Mafalda Castro a dizer "vou ouvir isto 300 vezes por dia. Vou meter como toque do telemóvel."

