Mafalda Diamond faz esclarecimento aos fãs: «O Diogo não é meu siamês»

Mafalda Diamond recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento, após muitas perguntas que queriam saber se havia algum problema entre ela e Diogo Marques, uma vez que não os viram juntos na gala dos 30 anos da TVI.

«São várias perguntas sobre o mesmo assunto e assim acabo por responder a tudo ao mesmo tempo. Basicamente o Diogo não é meu siamês. Tudo o que ele faz eu não tenho de fazer e tudo o que eu faço ele não tem de fazer. Não temos de andar sempre colados», começou por referir.

A ex-concorrente continuou: «Não é por eu não tirar uma foto com ele ou por não me sentar ao lado dele que estou chateada com ele. Está tudo bem entre mim e o Diogo. Estive com ele na gala, não estivemos muito tempo juntos porque estive com outras pessoas».

«Estive com amigos do pai, estive a conhecer outros concorrentes com quem nunca tinha estado e gostava de estar. Porque eu tive oportunidades para estar com o Diogo cá fora noutras situações, ali era diferente, estive noutros ambientes», acrescentou.

Mafalda Diamond aproveitou também para esclarecer o lugar onde se sentou, perto de Miguel Vicente. «Sentei-me três filas abaixo (do Diogo e ex-concorrentes) porque as de cima estavam cheias e sentei-me com o meu pai que foi quem me acompanhou. Por acaso ao lado sentou-se um senhor que não sei quem é e ao lado sentou-se o Miguel, não foi nada combinado, foi mero acaso».