Em resposta às críticas, Mafalda Diamond esclarece relação com Miguel Vicente: «A que ficou com os restos…»

Esta segunda-feira, 17 de abril, Mafalda Diamond esteve em direto no Instagram à conversa com Diana Lopes, Afonso Vaz e Miguel Vicente. A concorrente começou a receber vários comentários por parte dos fãs de Bárbara Parada e, a certa altura, referiu-se à ex-concorrente como «a outra».

Na manhã de terça-feira, 18 de abril, Mafalda Diamond recorreu às redes sociais para expor mensagens que recebeu por parte de uma seguidora a atacá-la.

«Ontem no direto, de repente surgiu uma onda de comentários que incitavam ao ódio para comigo e com o Miguel. Comentários provenientes claramente de fanáticos de uma ex concorrente. Fanáticos digo eu porque isto para mim passa as barreiras do ser fã de alguém. Então eu disse “Diana tira aí os fás da outra”, mas não num tom pejorativo, só não queria era referir nomes porque ela não tem culpa de ter estes “fãs», começou por explicar Mafalda Diamond.

«Isto não é uma resposta. É uma exposição de uma situação. Aquilo aconteceu, e eu quis mostrar-vos o que aconteceu… Uma mulher estar a comparar outra mulher a outra mulher, não faz sentido…», escreveu ainda.

A ex-concorrente aproveitou para falar sobre a relação de amizade que mantém com Miguel Vicente e esclareceu: «Para além disso, também estar a diminuir uma mulher à junção dela com um homem. Eu seria, se estivesse com o Miguel vejam lá, a que ficou com os restos… Em relação à minha relação com o Miguel, por amor de Deus, eu posso-me dar com quem eu quiser desde que eu esteja bem e a outra pessoa também, e mais ninguém tem nada a ver com isso, só nós», concluiu.