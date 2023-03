Miguel Vicente e Mafalda Diamond divertem-se juntos e Bárbara Parada reage: «Rio-me... Não estou no 5.º ano»

Miguel Vicente viaja até ao Norte...para encontro com Diana Lopes

Miguel Vicente e Mafalda Diamond, ex-concorrentes do Big Brother, estiveram juntos no Porto na passada segunda-feira, 6 de março, durante os dias em que o algarvio esteve no Norte. Os dois começaram a seguir-se nas redes sociais recentemente.

Durante um direto que Mafalda Diamond fez na sua página de Intagram, os seguidores questionaram-na sobre o encontro com Miguel Vicente. Bárbara Parada estava a assistir ao direto e aproveitou para deixar um comentário: «Maltinha chill, isso não é comigo, cada um sabe de si», escreveu.

Bárbara Parada também foi questionada pelos seguidores sobre o assunto: «Já sabes quem esteve na discoteca juntos?»

A ex-concorrente respondeu em vídeo e reagiu: «Que informação dramática, super interessante! Não sei como é suposto eu reagir, mas eu rio-me».

«Não tenho nada a ver com isso, mas pronto vou responder porque isto está cheio disso. Agora pensem… Não quero saber, não estou no quinto ano», esclareceu.