Mafalda Marafusta fala sobre "grande desafio": "Um lado da vida em que nunca tinha pensado"

Em "Queridos Papás", Mafalda Marafusta dá vida a Alice Guimarães, uma mulher que sempre foi uma "fada do lar"... até ao dia em que uma paixão lhe transforma completamente a vida.

"A Alice teve o primeiro filho muito nova, com 16 anos, e ficou em casa, durante 15 anos, a tomar conta dos filhos. Não tem uma carreira, não tem amigos. Focou-se, simplesmente, nos filhos. No início da novela, vê-se que ela não está contente com a vida dela e apaixona-se por outra pessoa, do mesmo sexo. É esse confronto, mesmo depois de nos aceitarmos… Como redefinimos a nossa pessoa, perante toda a gente, e protegemos os filhos, para não saírem magoados no meio disto tudo", começou por contar a atriz, de 31 anos, na apresentação da trama à imprensa, um evento que decorreu na tarde da passada terça-feira, dia 28, no Seixal, onde se centra parte da ação.

Mafalda Marafusta destacou que este "é um grande desafio": "É uma realidade muito distante da minha. O facto de a personagem ter três filhos, a questão da sexualidade, também.... Não é 'o' grande desafio da minha carreira, mas é um desafio e um lado da vida em que nunca tinha pensado. É um desafio que me está a pôr a pensar na minha própria vida."

Para a preparação desta personagem tão desafiante, a atriz conversou com pessoas que passaram pelo mesmo, na vida real: "Algumas [conversas foram] mais difíceis, porque foram coisas mais recentes e não estão saradas. Outras não e eram pessoas que tinham casamentos marcados e que assumiram que estavam apaixonadas por outras pessoas. Falei com várias pessoas e cada uma reagiu de maneira diferente."

Nesta novela - cuja estreia está marcada para a próxima segunda-feira, dia 13 -, Mafalda Marafusta fará par romântico com Tiago Teotónio Pereira . "Ele é muito divertido e é uma ótima contracena", começou por elogiar a atriz. "Olho para ele e sei que ele está lá e que me vai apoiar com o que quer que aconteça", concluiu.

Veja, agora, como foi a apresentação da novela "Queridos Papás", à imprensa, na galeria de fotografias que preparámos para si. E não deixe de espreitar o vídeo exclusivo.