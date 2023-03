Mafalda Marafusta sobre novo projeto: "Não quero ofender ninguém"

Elenco de "Queridos Papás" reúne-se por motivo especial: veja as fotos!

É já na próxima segunda-feira, dia 13, que se estreia a nova novela da TVI, "Queridos Papás". Mafalda Marafusta é uma das coprotagonistas desta história, assinada por Maria João Mira. Na trama, a atriz, de 31 anos, dará vida a Alice Guimarães, uma mãe dedicada aos filhos que se vai apaixonar por outra mulher.

Em conversa com a imprensa, no evento de apresentação da novela, Mafalda Marafusta confessou que sente receios com este novo projeto: "O meu medo é: não quero desrespeitar ninguém. Cada um faz o que quer e aceito mesmo. Só que não é uma narrativa que seja minha e tenho medo de a apresentar de uma maneira não tão correta."

"Na pesquisa que fiz, procurei defender uma coisa que não é a minha causa… e é, ao mesmo tempo. Não quero ofender ninguém e quero, até, glorificar. Sinto muita responsabilidade, tenho evitado até entrevistas, porque tenho medo de fazer asneiras e não é um tema com o qual queira fazer asneiras", garantiu a artista.

Recorde-se que Mafalda Marafusta contou que se preparou para uma personagem tão desafiante, conversando com pessoas que passaram pelo mesmo, na vida real: "Algumas [conversas foram] mais difíceis, porque foram coisas mais recentes e não estão saradas. Outras não e eram pessoas que tinham casamentos marcados e que assumiram que estavam apaixonadas por outras pessoas. Falei com várias pessoas e cada uma reagiu de maneira diferente."

Veja, agora, como foi a apresentação da novela "Queridos Papás", à imprensa, na galeria de fotografias que preparámos para si. E não deixe de espreitar o vídeo exclusivo.