Mafalda Rodiles anuncia grande mudança na sua vida: «Estou muito feliz com esta decisão»

Mafalda Rodiles revelou, através do seu perfil do Instagram, no passado dia 2 de junho, uma decisão muito importante que tomou recentemente, após ter sido mãe do seu terceiro filho, António, fruto da relação com Gustavo Santos.

"Ontem fui comer um gelado com a Mel e percebi que já não tenho um recém nascido.

Tenho um gordinho fofo de 1 mês e meio, que já pesa 5 kg e que ontem, durante o dia, mal dormiu.

Já partilhei com vocês que o parto e os primeiros meses são a minha fase favorita mas passa tão rápido, que há uma parte minha que pensa “se calhar era giro termos mais um bebé daqui a uns tempos” 😂

Mas depois vem a parte racional que me diz se calhar é melhor não… 🙈

Então, e como não posso ter mais 10 partos, decidi que vou começar a acompanhar mulheres como doula 😍 mas… não o posso fazer já, com o António tão pequeno, porque é uma profissão que exige uma enorme disponibilidade e temos que ficar “on call” porque nunca sabemos quando é que o bebé vai nascer.

Tenho dentro de mim esta vontade enorme de ajudar mulheres que não conseguem engravidar, mulheres grávidas, mulheres no pós parto, mulheres com filhos pequenos que se possam sentir meio perdidas ou não compreendidas, mulheres que têm medo de ser mães e por isso vou começar por criar rodas de mulheres para falarmos, de tanta coisa que há para falar, e partilharmos experiências.

Estou muito feliz com esta decisão e quem quiser vir escreva aqui nos comentários ou mande-me mensagem privada 🥰 (será na área de Lisboa) 🙏🏻", escreveu na legenda da imagem, onde mostra como o seu filho mais novo já cresceu.

Veja aqui:

Mafalda Rodiles estreou-se na 2ª temporada de «Morangos com Açúcar», em 2004, ao lado de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, como antagonista, rivalizando com Ana Luísa pelo amor de Simão.

Desde então, o seu currículo como atriz conta com várias novelas da TVI, como «Tempo de Viver», «Ilha dos Amores», «Feitiço de Amor» (que está atualmente em exibição na TVI Ficção), «Mar de Paixão» e «Amar Demais», depois de uma temporada no Brasil, para onde decidiu mudar-se por amor (altura em que optou por mudar de nome). Recorde-se que Mafalda Rodiles foi casada com o diretor de novelas brasileiro Edgard Miranda, com quem tem dois filhos, Mel e Martim.