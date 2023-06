Mafalda Rodiles partilha reação dos filhos à casa que remodelou com Gustavo Santos

Lembra-se da Carlota dos «Morangos com Açúcar»? Veja como está agora

Mafalda Rodiles sobre «Carlota» de «Morangos com Açúcar»: «Estive para não fazer o papel e recusei mesmo»

Ana Rita Clara apanha Mafalda Rodiles desprevenida com pergunta sobre Gustavo Santos

Mafalda Rodiles recorda: «Tive de começar do zero»

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos têm partilhado com os seguidores no Instagram as obras que foram fazendo na casa que compraram juntos, já depois da atriz estar grávida de António, fruto desta nova relação, que dura há cerca de um ano.

Nesta segunda-feira (19 de junho), Mafalda Rodiles publicou no seu perfil um vídeo onde mostra a reação dos filhos ao seu novo lar:

"Foram 4 meses de obras, 4 meses de espera e expectativas!

Ontem trouxemos a Mel e o Martim para virem ver a casa pronta e passarem aqui a sua primeira noite."

Veja aqui:

Mafalda Rodiles estreou-se na 2ª temporada de «Morangos com Açúcar», em 2004, ao lado de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, como antagonista, rivalizando com Ana Luísa pelo amor de Simão.

Desde então, o seu currículo como atriz conta com várias novelas da TVI, como «Tempo de Viver», «Ilha dos Amores», «Feitiço de Amor» (que está atualmente em exibição na TVI Ficção), «Mar de Paixão» e «Amar Demais», depois de uma temporada no Brasil, para onde decidiu mudar-se por amor (altura em que optou por mudar de nome).

Recorde-se que Mafalda Rodiles foi casada com o diretor de novelas brasileiro Edgard Miranda, com quem tem dois filhos, Mel e Martim.