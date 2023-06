Mafalda Rodiles recorda como conheceu Gustavo Santos: «Quase ninguém sabe»

No passado domingo, 25 de junho, Mafalda Rodiles publicou no seu perfil um vídeo onde falou um pouco mais sobre a sua relação com Gustavo Santos, a propósito do mais recente livro que este acaba de lançar.

Veja aqui:

Mafalda Rodiles estreou-se na 2ª temporada de «Morangos com Açúcar» e, desde então, o seu currículo como atriz conta com várias novelas da TVI, como «Tempo de Viver», «Ilha dos Amores», «Feitiço de Amor» (que está atualmente em exibição na TVI Ficção), «Mar de Paixão» e «Amar Demais» (que também pode ver agora na TVI Ficção), depois de uma temporada no Brasil, para onde decidiu mudar-se por amor (altura em que optou por mudar de nome).