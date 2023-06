Mafalda Teixeira surpreende a mãe, em dia especial: «Tudo pensado com muito Amor»

Os pares mais românticos dos "Morangos com Açúcar"

Mafalda Teixeira preparou um dia muito especial com a mãe, para comemorar o seu aniversário. A atriz partilhou um vídeo, nas redes sociais, onde mostrou tudo ao detalhe: "A comemoração do Aniversário da minha Mãe foi inesquecível! Tudo pensado com muito Amor ❤️", escreveu na descrição.

Veja aqui:

Recorde-se que Mafalda Teixeira deu os seus primeiros passos na ficção nos «Morangos com Açúcar» e, depois disso, participou em vários projetos da TVI, como «Fascínios», «Ele é Ela», «Espírito Indomável», «Remédio Santo», «Doce Tentação», «Santa Bárbara» (que está em exibição na TVI Ficção), «Ouro Verde», «Jogo Duplo», «Bem me Quer» e «Queridos Papás».

Fora da representação, a atriz foi concorrente dos reality-shows «Perdidos na Tribo» (tal como o marido, Kapinha) e ainda «Big Brother VIP».