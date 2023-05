Após operação de urgência, Mafalda Teixeira faz atualização do estado de saúde do filho

Mafalda Teixeira e filho preparam lanche saudável na cozinha do «Dois às 10»

Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha viveram um grande susto nos últimos dias. Gabriel, o filho do casal, deu entrada nas urgências e teve de ser operado ao apêndice.

Este domingo, 21 de maio de 2023, a atriz recorreu às redes sociais para fazer uma atualização do estado de saúde do filho: «Já estamos por casa. Já saímos do hospital. E, agora, estamos a recuperar»

O menino de 9 anos, também, aproveitou para agradecer as mensagens de melhoras que tem recebido ao longo destes dias.

Veja o vídeo completo de Mafalda e Gabriel: