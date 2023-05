Mafalda Teixeira e Kapinha respondem: «Quantas vezes já traíste a tua esposa?»

Mafalda Teixeira, a atriz vai integrar o elenco de «Queridos Papás», é mãe de Gabriel de 9 anos, fruto do relacionamento com Kapinha, TikToker português.

O casal é conhecido por fazer vídeos para as redes sociais com humor. No passado dia 30 de maio, a atriz partilhou um vídeo que deixou os seguidores muito intrigados. Na descrição do vídeo a atriz escreveu: "Acham que ele traiu 5 vezes ou estava só a coçar a barba?🤔

#piada #casal #traição #funnyvideos #kapinha".

Os seguidores reagiram e podemos ler alguns comentários como: "Cara de quem Traiu", "Estava mesmo a coçar a barba", "Pela saúde dele,espero que estivesse só a coçar a barba! ", "Nunca . Tem ar de sério .", "Estava mesmo a coçar a barba Esta Ninguém engana", "Acho que nunca ", entre outros.

Veja o vídeo cómico e aproveite para percorrer a galeria que prepraramos para si.