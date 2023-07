Manuel Luís Goucha em choque com revelação de Cláudio Ramos: «Tu trabalhaste numa linha erótica!?»

Goucha questiona: «A Ana Morina tem alguma coisa a ver com a Ana Luísa?»

A mãe de Manuel Luís Goucha celebra este sábado, dia 8 de julho, 100 anos e o apresentador aproveitou a ocasião para partilhar uma fotografia rara em família.

No Instagram, Manuel Luís Goucha mostrou-se ao lado da mãe, Maria de Lourdes Sousa, do irmão, Carlos Goucha, e do sobrinho-neto, Martim.

De imediato surgiram comentários a parabenizar a mãe do apresentador. Veja a publicação na íntegra em baixo!