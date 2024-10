Manuel Luís Goucha apresenta 'Funtástico': O novo programa de entretenimento para as tardes de domingo

Já há data de estreia para o novo programa de domingo à tarde, "Funtástico", apresentado por Manuel Luís Goucha. A partir do dia 10 de Novembro, as tardes de domingo vão mudar e prometem mobilizar o país inteiro.

Um formato único, em direto e que se vai distinguir pelo ritmo e pela variedade de conteúdos. O novo programa irá juntar performances nas mais diversas áreas com uma plateia que vai contribuir de forma ativa e que pode ser chamada a qualquer momento. Do público do “Funtástico” vão surgir várias surpresas, momentos emocionantes, divertidas provas físicas e adivinhas, e, claro, atuações musicais com alguns dos cantores mais populares de Portugal.

A prestação dos concorrentes vai ser avaliada por um júri de luxo composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício, que presidirá ao mesmo. A este elenco junta-se um jurado convidado, que mudará todas as semanas.

Manuel Luís Goucha está entusiasmado com este novo projeto e garante: “no ‘Goucha’ dou tempo à palavra; aos domingos, darei palco ao talento”.