Manuel Luís Goucha reage à surpresa de Bruno Cabrerizo: «Não acredito que ele tinha este número!»

"O ator brasileiro Bruno Cabrerizo está de volta à TVI, desta vez não apenas como ator, mas também como apresentador. Manuel Luís Goucha, contente por dar as boas-vindas ao 'carioca de gema', inicia a conversa focado nas origens do apresentador de 'Dança com as Estrelas'. Contudo, é neste momento que Bruno Cabrerizo surpreende tudo e todos: 'Ai desculpe, estou a morrer de calor, posso?', diz, enquanto retira o casaco.

Bruno Cabrerizo revela então uma camisola com a cara de Manuel Luís Goucha estampada. Entre risos e espanto, Goucha exclama: 'Oh pá! Eu não acredito que ele tinha este número!'. Bruno responde com humor: 'Eu sou o rei das surpresas!'"

O convidado do programa, Bruno Cabrerizo, oferece a camisola surpresa a Manuel Luís Goucha e pergunta-lhe: "Sabe a história desta camisola?" e apressa-se a contar: "Fizemos um programa juntos, acho que foi o 'Somos Portugal', em que a Cristina também estava e você recebeu isso de presente, penso que de um fã." Bruno continua: "Isto acabou por ser esquecido no camarim e eu guardei-a."

Bruno acrescenta: "Não sei porque é que eu tive a camisola comigo desde essa época, mas olha que loucura! Agora voltei para a TVI e, quando fui a casa em Milão, lembrei-me: É o momento de levar isso para ele.”

Não se esqueça de que agora pode acompanhar Bruno Cabrerizo todos os sábados na TVI, onde apresenta a gala de Dança com as Estrelas ao lado de Cristina Ferreira. Além de ser o anfitrião deste programa, Bruno Cabrerizo integrou-se no elenco de "Festa é Festa", interpretando o papel de Gabanna Júnior.

E já que aqui está, veja também:

Memorável: Goucha e o marido recriam momento de Cristina Ferreira e do namorado nas Maldivas