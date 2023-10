O que não reparou no look de Manuel Luís Goucha no casamento real. O detalhe mais curioso de todos

Manuel Luís Goucha não deixou nada ao acaso no seu look escolhido para a apresentação TVI no directo do casamento real. A infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, e filha dos duques de Bragança, D. Duarte Pio e D. Isabel Herédia, casou-se esta tarde na Basílica do Convento de Mafra.

O noivo é advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, de 31 anos.

Manuel Luís Goucha usou um fato azul e branco e apostou noutros detalhes com muito significado. Por exemplo, usou uma camisa azul e branca, tal como era a bandeira no tempo da monarquia. Na lapela usou um acessório que representava uma coroa.

«Nestes eventos muito especiais faço questão de honrar o evento com cores que estejam ligados simbolicamente ao próprio evento. Eu trouxe o branco e o azul porque eram as cores da bandeira de Portugal ao tempo da monarquia. A própria camisa está divida, tal como a bandeira, uma parte azul e outra parte branca», declarou.

«Este é um evento de festa com uma família que carrega centenas de anos de história, claro que estamos numa República, mas não é por isso que esta família carrega a tradição (…) A noiva é trineta de D. Miguel. Vivemos numa República há 113 anos mas temos uma historia que começa em 1143 ligado a monarquia. E a nossa história não há como a negar», disse ainda.

A assistir a este casamento real estiveram 1200 convidados, entre eles vários membros da realeza e da aristocracia europeia, fora a população, que se aglomerou no exterior do Palácio Nacional de Mafra. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados.

