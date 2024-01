Manuel Luís Goucha no "Conta-me": "Foram os anos mais felizes da minha vida"

É já este sábado, dia 6 de Janeiro, que Manuel Luís Goucha vai estar no "Conta-me" com Maria Cerqueira Gomes. Uma conversa única e emotiva que vai abordar vários temas da vida do nosso querido apresentador.

Manuel Luís Goucha afirmou que os últimos três anos têm sido "os mais felizes da minha vida", fazendo referência ao programa Goucha que apresenta e que está a caminho do quarto ano.

O "Goucha" é um projeto de grande orgulho para o apresentador Manuel Luís, um espaço de conversas sinceras, profundas e onde todos os dias se aprende. As histórias de todas as pessoas que passaram pelo programa têm o seu espaço no coração de Goucha.

Uma conversa que não pode perder!