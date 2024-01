"Temos um maricas na família". Goucha recorda reação do pai que o marcou para sempre

É já neste sábado que Manuel Luís Goucha vai abrir o coração a Maria Cerqueira Gomes e contar-lhe um pouco mais sobre a sua vida pessoal e partilhar alguns acontecimentos que mais lhe deixaram marca.

O apresentador recorda nesta entrevista um dos momentos mais íntimos que viria a ficar gravado na sua memória para sempre. Trata-se do dia em que o pai visitou a sua casa depois de ter conhecimento de que o apresentador era homossexual. "Então temos um maricas na família" Estas foram as primeiras palavras do pai de Manuel Luís, uma reação que deixou uma marca profunda e sentimentos que decidiu partilhar com os espectadores nesta conversa intimista.

Manuel Luís Goucha refere ainda que o que guarda com mais carinho são as palavras que ainda hoje recebe de mães de filhos homossexuais. Ainda hoje lhe agradecem por ter assumido a sua orientação sexual publicamente, ajudando-as a compreender melhor os seus próprios filhos.

Mas não foi só este momento que Manuel recordou.

Um outro momento aconteceu recentemente, quando Manuel Luís estava num restaurante antes de um espetáculo de teatro. Uma das funcionárias aproximou-se. "Deixe-me dar-lhe um abraço", pediu.

Foi no momento deste abraço sentido que o apresentador soube da historia por detrás daquele gesto. A mãe da funcionária tinha falecido alguns meses antes. E, nos derradeiros anos da sua vida e apesar de um quadro de demência, nunca se esqueceu do nome de Manuel Luís e pedia sempre à filha para ligar o televisor para poder ver o 'Goucha'.

Esta partilha ainda hoje emociona o nosso apresentador, que não escondeu a emoção quando falou sobre esta história que tanto o marcou. "Comoveu-me muito", conta.

"Goucha" é o programa que Manuel Luís apresenta há quase quatro anos e ainda nesta conversa com Maria, o apresentador confidenciou que foram os "três anos mais felizes da minha vida".

O programa "Goucha" é uma programa de pessoas, de conversas longas, de emoções que estão constantemente à flor da pele e que Manuel Luís apresenta com um profundo amor à profissão e um enorme respeito por todas as pessoas que se sentam à sua frente. Como é o caso da Tia Céu, o caso do furacão solidário que Manuel Luís Goucha se propôs a ajudar de imediato. Tia Céu não conseguiu controlar as lágrimas nesse momento.

As conversas com Manuel Luís Goucha despertam sentimentos, emoções, alegria, tristeza, como é o caso da conversa com Santiago, o menino que tinha o sonho de conhecer Manuel Luís e que foi surpreendido.

Uma conversa que não pode perder, Manuel Luís Goucha no "Conta-me", este sábado, dia 6 de Janeiro!