"Dilema": o novo Reality Show da TVI apresentado por Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha regressa à apresentação de um reality show com "Dilema", programa que tem estreia marcada para este verão.

O novo reality show é um formato francês com produção da Endemol, no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros.

Os concorrentes vão partilhar o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas um vencedor ganhará o prémio final de 50.000€.

O programa contará com diários e Galas ao fim de semana, à semelhança do que acontece com outros reality shows do canal, como o Big Brother.

Um programa irreverente, para pessoas descontraídas, que procuram uma experiência que não vão esquecer. Uma casa de férias, um jogo de equipas e dilemas diários são as peças de um jogo de onde só um sairá vencedor!

Fique atento à sua TVI porque em breve vamos anunciar mais novidades sobre este programa.