Funtástico

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

  • Redação TVI
  • Há 1h e 24min
Manuel Luís Goucha - Funtástico

Tem um talento escondido? Está à espera de quê para o mostrar no «Funtástico»?

O programa “FUNTÁSTICO”, da TVI, está a transformar as tardes de domingo num verdadeiro espetáculo. Se tem talento para cantar, dançar, tocar instrumentos, contar anedotas, fazer truques de magia ou imitar celebridades, esta pode ser a sua oportunidade.

O maior palco de talentos da televisão portuguesa está preparado para receber novos talentos e quem sabe você pode ser a próxima grande estrela. As inscrições estão abertas: basta enviar um vídeo de um minuto para o email funtastico@tvi.pt e mostrar o seu talento.

Mas não é tudo. O público também tem possibilidade de assistir ao programa, ganhar prémios aliciantes e até fazer surpresas a amigos e familiares. Estão prometidos reencontros emocionantes, concretização de sonhos e muitos momentos divertidos.

Venha mostrar o seu talento e conhecer o incrível Manuel Luís Goucha! O Funtástico é a oportunidade perfeita para seguir os seus sonhos num dos maiores palcos da televisão portuguesa. 

Recorde-se deste grande momento que aconteceu no Funtástico! Lembre-se que pode ser o próximo a viver esta grande aventura: 

