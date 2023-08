Pais recusam aconselhamento de interrupção de gravidez: «Chamavam-nos de inconsequentes, levianos, irresponsáveis…»

Tânia e Alexandre começaram a namorar em 1996 e casaram em 2001. Deste amor surgiram 3 filhos, mas nem sempre tudo foi fácil. Após o nascimento do segundo filho, Tânia sofreu um aborto espontâneo que abalou muito o casal. Esta foi uma fase muito complicada na vida do casal e Tânia confessa que o «medo» assombrou-a nos tempos que se seguiram. «Eu amo a maternidade», contou Tânia. Por isso, confessa que menos de um ano depois voltou a engravidar.

Durante esta gravidez, às 12 semanas de gestação, Tânia voltou a viver um pesadelo: «Foi um balde de água fria», recorda. A convidada conta que perdeu todo o líquido amniótico e que, por isso, a gravidez, segundo os médicos, tornou-se inviável: «Os médicos diziam que eu corria risco de vida e que a bebé não desenvolveria», conta Tânia. Os médicos acabaram por aconselhar Tânia a fazer um aborto, no entanto, contra a vontade dos médicos, Tânia e Alexandre decidiram avançar com a gravidez: Eu não tenho formação médica, mas tenho formação na fé», confessa Tânia. Segundo Tânia, os médicos não concordaram com a decisão dos pais e chegaram a afirmar que este seria um «ato inconsciente» da parte dos mesmos. A insensibilidade dos outros é algo que Alexandre realça: «Chamavam-nos de inconsequentes, levianos, irresponsáveis…».

Apesar de ser recorrente serem aconselhados a interromper a gravidez, o casal nunca perdeu a fé e decidiu continuar a lutar pela vida da filha.

Às 27 semanas de gestação Tânia foi internada e 5 semanas depois, às 32 semanas de gestação, a pequena Zoey nasceu, ainda que prematura. Zoey nasceu saudável e assim continua, graças aos pais que nunca desistido. Atualmente, aos 9 anos de idade, Zoey mostra-se uma menina saudável e a mãe afirma com orgulho: «Ela é perfeita».