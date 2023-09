Patrícia Coelho sofre acidente que quase lhe roubou a vida: «Não perdi só a minha pele, perdi a minha conquista, o meu emprego, o meu físico e o meu psicológico»

Goucha fica encantado com filhos do convidado

Patrícia Coelho, natural de Sintra, tem 29 anos e sofreu de obesidade mórbida durante 10 anos. A jovem violinista chegou a pesar 115 quilos e assume ter-se refugiado na comida: «Eu precisava daquele refúgio senão não conseguia fazer nada, eu precisava de me sentir completa de alguma maneira, para estudar para entrar em placo».

Patrícia assume que lhe deu «o clique» num provador, quando entendeu que não havia roupa para o seu tamanho e era algo que necessitava: «Eu sentia-me sempre bem até entender que precisava mesmo de roupa».

Em 2018, realizou um Bypass Gástrico (cirurgia) onde ganhou alguma qualidade de vida: «Trouxe-me uma nova vida», no entanto, cerca de três anos depois, teve um acidente de mota que a deixou no hospital durante um mês «No acidente fiquei com 10% do corpo queimado», afirma.

Patrícia recorda o dia do acidente em que estava com o namorado e uns amigos a dar um passeio de mota pela Arrábida: «Um indivíduo bate-nos por trás, foge, eu tive uma projeção no alcatrão de 300 metros e foi aqui que começou toda uma nova vida».

«Não perdi só a minha pele, perdi a minha mota, a minha conquista, perdi o meu emprego, perdi o meu físico e o meu psicológico», confessa.

Após o acidente, a jovem violinista deixou de conseguir tocar e confessa: «Há uma Patrícia antes e depois do acidente»

Após sair do hospital, Patrícia Coelho deslocava-se em cadeira de rodas, e, onde tudo parecia «escuridão», há quatro meses Patrícia conseguiu concretizar um dos seus sonhos: a maternidade: «A minha filha nasceu para trazer alegria à minha família».

Depois do acidente quem cuidou de Patrícia foi a sua mãe, Henriqueta, à qual a convidada é eternamente grata.

Veja aqui o vídeo.