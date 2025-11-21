Intuição: o novo concurso de Manuel Luís Goucha já tem dia de estreia na TVI

É já no dia 01 de dezembro que a TVI vai estrear “Intuição”, o mais recente game show apresentado por Manuel Luís Goucha, que promete desafiar aquilo que todos usamos diariamente - mas raramente questionamos: o instinto. Num formato fresco, descontraído e surpreendente, o programa convida os participantes (e os espectadores) a descobrir o quanto conseguimos perceber sobre uma pessoa num simples primeiro olhar.

Quando a primeira impressão vale mais do que qualquer pista

Em cada episódio, dois concorrentes enfrentam um desafio tão simples quanto inesperado: responder a dez perguntas sobre alguém que acabam de conhecer. Não há tempo para pensar, não há pistas escondidas, não há truques. O que existe é apenas a capacidade de observar, sentir e confiar na própria intuição.

Será que aquela pessoa gosta de desporto? Qual será a sua profissão? Que hobbies terá? O que já viveu?

As respostas podem surpreender... e é precisamente aí que está a magia do programa!

Gravado na rua, no dia a dia, onde tudo acontece

Gravado em espaços do quotidiano, desde ruas a centros comerciais, o programa combina a espontaneidade das interações reais com a emoção de descobrir o quanto conseguimos adivinhar sobre os outros num instante.

“Intuição” promete ser um concurso divertido, imprevisível e cheio de surpresas, provando que, por vezes, o coração acerta mais do que a razão.

O instinto como protagonista

Divertido, imprevisível e cheio de revelações inesperadas, Intuição mostra que, muitas vezes, a nossa perceção inicial acerta - mesmo quando não sabemos explicar porquê. Entre palpites arriscados, momentos hilariantes e respostas surpreendentes, o programa convida todos a refletir sobre o poder das primeiras impressões.

Se gosta de observar, adivinhar e testar a sua perceção, este é o plano perfeito para si.

A estreia é já no dia 1 de dezembro, na TVI. Não perca!