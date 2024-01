Goucha foi abordado por funcionária de um restaurante. O que ela lhe contou ainda hoje o emociona!

Este sábado, é a vez do nosso apresentador da tarde, Manuel Luís Goucha, abrir o coração e contar um pouco mais sobre a sua vida e sobre momentos que o marcaram profundamente. Um deles aconteceu recentemente, quando Manuel Luís estava num restaurante antes de um espetáculo de teatro. Uma das funcionárias aproximou-se. "Deixe-me dar-lhe um abraço", pediu.

Foi no momento deste abraço sentido que o apresentador soube da historia por detrás daquele gesto. A mãe da funcionária tinha falecido alguns meses antes. E, nos derradeiros anos da sua vida e apesar de um quadro de demência, nunca se esqueceu do nome de Manuel Luís e pedia sempre à filha para ligar o televisor para poder ver o 'Goucha'.

Esta partilha ainda hoje emociona o nosso apresentador, que não escondeu a emoção quando falou sobre esta história que tanto o marcou. "Comoveu-me muito", conta.

"Goucha" é o programa que Manuel Luís apresenta há quase quatro anos e ainda nesta conversa com Maria, o apresentador confidenciou que foram os "três anos mais felizes da minha vida".

O programa "Goucha" é uma programa de pessoas, de conversas longas, de emoções que estão constantemente à flor da pele e que Manuel Luís apresenta com um profundo amor à profissão e um enorme respeito por todas as pessoas que se sentam à sua frente. Como é o caso da Tia Céu, o caso do furacão solidário que Manuel Luís Goucha se propôs a ajudar de imediato. Tia Céu não conseguiu controlar as lágrimas nesse momento.

As conversas com Manuel Luís Goucha despertam sentimentos, emoções, alegria, tristeza, como é o caso da conversa com Santiago, o menino que tinha o sonho de conhecer Manuel Luís e que foi surpreendido.

Uma conversa que não pode perder, Manuel Luís Goucha no "Conta-me", este sábado, dia 6 de Janeiro!