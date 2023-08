Goucha revela ter subscrito rede social para adultos de Nuno Pardal: «Eu paguei para ir ver»

Goucha surpreendido com revelação de Nuno Pardal: «Eu não sabia, vou lá muita vez!»

Na passada segunda-feira, dia 8 de agosto, Nuno Pardal foi convidado do Goucha para uma entrevista intimista. Logo no início da conversa, o apresentador não resistiu e questionou o ator sobre a mais recente polémica a respeito deste. Foi noticiado recentemente que o ator entrou para uma rede social para adultos onde os fãs podem pagar por conteúdo mais exclusivo. Manuel Luís Goucha questionou Nuno Pardal acerca desta polémica e acabou por admitir que subscreveu a página do ator na rede social para poder ter acesso ao conteúdo e, assim, estar mais bem preparado para a entrevista ao ator.

«Eu paguei 9,99€», começou por dizer Manuel Luís Goucha, revelando o valor da subscrição da página do ator na rede social. «Eu inscrevi-me há bocado para ir ver as tuas fotografias», revelou o apresentador, em risos com o ator. Sobre aquilo que viu, o apresentador confessou: «Fiquei desiludido. Só vejo um rabo», disse, em brincadeira.

«Eu para falar contigo tinha de saber do que é que estamos a falar», justificou o apresentador, argumentando que era imprescindível inteirar-se do que iriam falar. «Não vou renovar a subscrição», rematou Manuel Luís Goucha, em risos, salientando que a sua subscrição foi somente com o intuito de se preparar para a entrevista ao ator.