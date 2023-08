Manuela recorda negligência médica que a tornou tetraplégica: «Um acidente mudou a minha vida»

Manuela recorda as palavras dos médicos: «Não vai voltar a andar, é assim, habitue-se!»

«O ser humano é muito egoísta, lida muito mal com a dor alheia»

O dia em que vida de Manuela mudou: «A única hipótese era aguentar eu o embate do camião»

Manuela Ralha foi vítima de um acidente de viação que mudou por completo a sua vida. Atualmente, Manuela tem uma incapacidade de 91%, no entanto, nem sempre viveu nestas condições. Antes da tragédia, a convidada era professora de música e tinha uma vida perfeitamente normal. Mãe de 2 filhos, Manuela era uma mulher divorciada, que já tinha passado por alguns momentos mais difíceis, no entanto, nunca esperou que o pior estivesse por vir.

Manuela viveu um dos momentos mais complicados de sempre quando, sem esperar, enquanto conduzia, foi «abalroada por um camião» e, fazendo os possíveis para não chocar com o veículo que seguia à sua frente, que transportava uma criança, acabou por sofrer graves sequelas. Apesar da gravidade do acidente, a convidada conta que não foi concretamente o acidente que a deixou numa cadeira de rodas: «Não fiquei tetraplégica logo após o acidente», revela. Segundo a convidada, uma das lesões com a quais ficou não foi detetada a tempo pelos médicos e, na sequência disso, acabou por ser irreversível, levando-a a uma cadeira de rodas: «Se fosse detetada nas primeiras 24 horas, a lesão era reversível», conta. «A lesão foi progredindo e acabei numa cadeira de rodas», acrescenta a convidada.

A convidada confessa que, depois do acidente que a «empurrou» para uma cadeira de rodas, não foi capaz de ver a vida da mesma maneira. Desapaixonou-se pela música, passou por imensas dificuldades financeiras e confessa que se não fosse a sua família, não conseguiria ter dado de comer aos filhos: «Não daria de comer aos meus filhos sem o apoio da minha família», recorda.

Apesar dos tempos mais conturbados que viveu após o acidente, Manuela acabou por voltar a casar e, atualmente, distingue-se como a 1ª vereadora tetraplégica em Portugal.