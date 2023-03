A Soraia Cristina, do «Vasquinho & Companhia», já tem 30 anos e está muito diferente!

Mara Lúcia Galinha (ou Mara Prates, como se identifica no seu perfil de Instagram) tornou-se um rosto bem familiar para os portugueses com a sua personagem Soraia Cristina (Cris), em «O Prédio do Vasco» e «Vasquinho & Companhia».

Quase 20 anos depois, a atriz é uma mulher casada e com dois filhos. Mara Prates comemorou no início de março o seu 30º aniversário, conforme assinalou nas redes sociais.

Veja, na galeria em cima, como ela está agora e ainda os outros 'miúdos' que fizeram parte do elenco.

Recorde também a participação de Mara Prates no vídeo em baixo: