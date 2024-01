Márcia Soares admite: «Criei um carinho especial pelo Francisco (...) mas ele tem um coração muito grande»

Márcia Soares: «Confesso, sou um bocado irritante. Não deixo passar aquilo que me incomoda»

Márcia Soares termina conversa com Goucha com frase enigmática

Márcia Soares é a terceira classificada na edição de 2023 do «Big Brother» e foi, desde cedo, uma das concorrentes mais faladas na casa. A sua relação inconstante com Francisco Monteiro foi um dos pontos mais marcantes da sua passagem pela casa mais vigiada do país e Manuel Luís Goucha quis saber mais.

O apresentador revelou que o vencedor da edição, Francisco Monteiro, lhe perguntou assim que o viu: «Acha que a Márcia gosta de mim?» e fez-lhe essa mesma pergunta durante a entrevista. A concorrente aproveitou para deixar uma mensagem ao ex-colega e dizer ainda que já tinha respondido na entrevista que deu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Apesar dos tempos mais difíceis que viveram na casa e do no início se ter «assustado», Márcia Soares admite: «Senti-me muito bem ao lado dele (…) aquilo era verdadeiro (…) criei um carinho especial pelo Francisco e custa-me como ele pode duvidar disso». Sobre as semelhanças entre a própria Márcia e Monteiro, a terceira classificada não nega e confirma mesmo: «Somos parecidos em muita coisa (…) temos características da personalidade muito parecidas», mas sem deixar de salientar: «…mas reagimos de formas muito diferentes».

«Ele dizer que não me conhece é uma barbaridade… eu conheço o Francisco Monteiro e ele conhece-me a mim», diz ainda Márcia sobre a complicada relação que os dois acabaram por estabelecer. No entanto, não deixou de lançar uma pequena farpa ao vencedor: «Criei um grande carinho pelo Francisco Monteiro (…) mas ele tem um coração muito grande…». Quando questionada sobre o que isto significava, Márcia respondeu a medo: «Não queria falar disto em rede nacional, mas a beijuta à Joana (…) para mim é incoerente». «Não gosto dessas coisas… se gosto de uma pessoa, não vou andar aos beijos a outra», deixou ainda bem claro.