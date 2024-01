Confronto aceso no «Em Família»: Márcia mostra-se desiludida com Joana e esta desaba em lágrimas!

Joana Sobral é a quarta classificada na edição de 2023 do Big Brother e Márcia Soares foi a terceira. A relação de amizade das duas finalistas «quebrou» após Joana ter dado um beijo na boca a Francisco Monteiro após a gala final.

Márcia Soares já esteve no programa «Dois às 10» com Cristina Ferreira e no programa «Goucha», onde falou sobre o sucedido. A finalista confessou que não ficou contente quando soube da situação e frisou que Joana Sobral foi «falsa» consigo dentro da casa mais vigiada do País.

Esta tarde, no programa «Em Família», recebemos os finalistas desta edição do Big Brother, exceto Hugo Andrade que não pôde estar presente. Um dos temas mais abordados ao longo da conversa foi a relação entre Márcia Soares e Joana Sobral.

Márcia mostrou o seu descontentamento em relação às atitudes de Joana: «Toda a informação que fui recebendo (…) fui uma tontinha na casa. Pensava que tinha uma amiga e chego cá fora e vejo uma realidade diferente (…) ela nunca teve respeito por mim».

Joana Sobral mostrou-se também desiludida: «Se fosse rever os confessionários de toda a gente, também teria essa opinião (…) se eu guardar esse rancor com toda a gente com qual eu tive uma troca de ideias eu não vou estar bem com ninguém (…) em relação ao tribunal, magoou-me imenso».

«Houve muita falsidade (…) eu nunca falei mal nas costas da Joana, sempre a respeitei imenso (…) ela falhou comigo primeiro, é uma desilusão (…) não tenho que conviver com a Joana e não quero conviver com a Joana e acabou (…) não quero a Joana na minha vida, é uma pessoa que não me acrescenta nada», ripostou Márcia Soares.

Após críticas de Márcia Soares a Joana Sobral, Joana desabou em lágrimas. Márcia Soares comentou o momento: «Mas agora estás a chorar porquê? Sou importante para ti? Magoa-te Joana?» .