Casamento Marcado – Márcia como nunca a viu! A dança sensual que fez furor nas redes sociais! Veja o vídeo

Casamento Marcado - Márcia, ex de Fernando, mais apaixonada do que nunca, revela nova foto de momento íntimo com o namorado!

Márcia, ex de Fernando, tem estado bastante ativa nas redes sociais, e no passado sábado, dia 26 de agosto, publicou um vídeo onde se mostrou como nunca o tinha feito. A ex-pretendente exibiu o seu lado mais sensual ao se mostrar a dançar com passos bastante ousados. Tudo aconteceu numa Story publicada pela própria, onde, com um vestido branco curto e bastante elegante, a ex-pretendente exibiu-se de forma bastante sensual.

Lembramos que Márcia revelou recentemente estar uma relação, depois do casamento com Fernando, ex-protagonista do Casamento Marcado, ter terminado. Desde então que têm sido recorrentes as partilhas da ex-pretendente com o novo namorado, mostrando-se muito feliz nesta nova fase da sua vida.

