Casamento Marcado - Em lágrimas, Márcia explica o seu desaparecimento: «Fui operada, não me mexia, foi-me diagnosticado um tumor»

Inspire-se nos looks de Fernando e Márcia, os mais recentes noivos do Casamento Marcado!

Casamento Marcado – Tensão no ar! Fernando revela: «A Márcia do programa não é a Márcia que está cá fora»

Márcia e Fernando voltam a encontrar-se após o casamento e após Fernando se ter queixado do «desaparecimento» da esposa.

Márcia começa por dizer: «Uma coisa que eu agradeço imenso foi que me foste visitar ao hospital», Fernando interrompe de imediato: «Afinal fui ao hospital, ao contrário do que se diz lá fora».

Márcia pede a Fernando se este pode não a interromper pois ela também fez o mesmo na vez dele falar explicando: «O Fernando foi ao hospital sim senhora, foi-me visitar, mas o discurso dele em todo o momento era programa. Se eu estou hospitalizada, quero sossego, descanso e o Fernando só me sabe falar no programa, acho que naquele momento havia uma preocupação maior, a minha saude e não um programa», acrescentando «Fora o estado em que ele também me foi ver ao hospital, também não é um estado que se vá ver uma esposa ao hospital, mas eu não quis tocar nesse assunto porque achei que não seria adequado».

Fernando explica como foram os dias após o casamento e confessa ter-se sentido desesperado por dias depois não ter mensagens de Márcia, confirmando: «A mãe dela ligou-me e disse a Márcia está no hospital, o que é que eu fiz? Fui logo para o hospital, logo. Apesar dela dizer que eu falei muito do programa, eu falei muito do programa porque eu sei que a semana toda que ela não me falou, foi por causa da minha imagem que estava a passar no programa da Ana, da Desirée… Eu estava preocupado com a minha imagem para ela não ficar chateada, por isso é que eu falava disso».

Márcia conclui, justificando o seu desaparecimento: «Fui operada, não mexia, e só há pouco tempo é que consegui recuperar e não a 100% e eu não tinha nem cabeça nem físico para aguentar a situação, porque foi me diagnosticado um tumor, quanto mais…».