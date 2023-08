Casamento Marcado - Márcia e namorado comemoram primeiro mês de namoro! Veja a prenda que recebeu do namorado

Casamento Marcado - A viver paixão ardente, Pollyanna e Márcia revelam fotos inéditas com os novos namorados!

Márcia, ex de Fernando, celebrou um mês de namoro ao lado do novo namorado. A ex-pretendente assumiu a relação recentemente e, desde então, tem partilhado vários momentos ao lado do namorado nas redes sociais.

No dia em que celebraram um mês de namoro, o casal partilhou várias fotos juntos nas redes sociais, declarando o amor um pelo outro e Márcia revelou qual foi a prenda que recebeu do namorado. «Hoje faz um mês que eu fui pedida em namoro», começou por dizer a ex-pretendente no vídeo. Márcia acabou por mostrar o anel que recebeu e em todo o seu discurso é notória a felicidade que está a viver: «Não há palavras. É lindo. Adorei», rematou.

