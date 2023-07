Marco Costa mostra pormenor muito especial do seu look: «Está sempre comigo»

Marco Costa no Vai ou Racha: «Estou ansioso por ver a minha filha assim toda mascarada»

Festa Verão TVI - Marco Costa: «O meu sonho era ser pai e está a superar as expectativas»

Marco Costa mostra detalhe muito especial do look

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Marco Costa, ex-concorrente do «Big Brother», esteve presente na festa e falou, em exclusivo com o digital da TVI, sobre o seu look, destacando um pormenor que nunca pode faltar.

«Do look não há assim nenhum pormenor em especial, até porque foi a minha mulher que me vestiu, para não falhar, mas a aliança tem que estar sempre comigo, olha aqui o amor», brincou.

Veja o vídeo das declarações exclusivas de Marco Costa e algumas fotos do seu look e da aliança que o une a Carolina Pinto, companheira e mãe da filha, a pequena Maria Emília.