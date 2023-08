Que amor! Marco Costa partilha momento ternurento com a filha na piscina: «Nos braços do pai…»

Marco Costa celebra o seu 33º aniversário ao lado de quem «mais ama»! Veja as imagens

Marco Costa está no Algarve a aproveitar uma férias com a família e tem partilhado vários momentos felizes com os seguidores que o acompanham, diariamente, nas redes sociais.

Esta terça-feira, 1 de agosto, o ex-concorrente do Big Brother Famosos registou um momento ternurento com a filha Maria Emília dentro da piscina.

«Um ano depois voltamos, Maria Emília desta vez não vens na barriga da mãe, mas nos braços do Papá! ❤️», pode ler-se na descrição da fotografia, em que o pasteleiro aparece com a bebé ao colo.