Marco Costa emociona-se ao recordar gesto do pai: «Foi inesquecível»

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», partilhou um vídeo nas stories do Instagram, onde se mostra emocionado ao recordar um gesto que o pai teve consigo em pequeno.

«Estava a dizer à Carolina (noiva e mãe da filha) que me lembro do dia que o meu pai me deu a minha primeira bicicleta e me ensinou a andar», começou por referir o ex-concorrente, visivelmente emocionado, numa partilha na rede social.

Marco Costa continuou: «É tão bom quando nós podemos lembrar-nos dos nossos através de ações que já fizeram, boas ou más. Neste caso foi uma ação inesquecível. É bom sentir que em pequenas coisas nos lembramos de pessoas especiais que já partiram», rematou.

Veja o vídeo deste desabafo de Marco Costa em cima!