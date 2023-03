Carolina Pinto revela «percalço» enquanto trocava a fralda de Maria Emília: «Foi isto no sofá...»

Marco Costa fala da experiência de ser pai: «Veio na altura certa, com a pessoa certa»

Marco Costa e Carolina Pinto foram pais da pequena Maria Emília no passado dia 22 de janeiro e, desde então, vivem numa verdadeira “bolha de amor”, que vã partilhando com os seguidores através de ternurentas fotografias.

Esta terça-feira, 14 de março, o pasteleiro partilhou a primeira prenda do Dia do Pai, que se assinala no próximo domingo, dia 19.

Marco recebeu uma camisola com as palavras «Super Hero», que combina com o pequeno body de Maria Emília onde se lê «Mini Super Hero».