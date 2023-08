Marco Costa mostra momento ternurento da avó com a filha

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother» mostrou um momento ternurento do reencontro da avó Alcina com a filha Maria Emília.

Nas stories do Instagram, o pasteleiro mostrou a bisavó babada com a bisneta, trocando carinhos e mimos sem fim.

«Quem tem uma avó assim tem tudo. Telefonou-me para vir buscar o almoço a casa. Já não quer saber do Marco, só da bisneta. Minha Dona Alcina», disse Marco Costa no vídeo ternurento.

Veja o momento em cima!