Marco Costa partilha «dica» com os seguidores: «Não olhem para o lado!»

Goucha elogia Marco Costa: «Ele é um exemplo do que é um homem que se cumpre no trabalho»

Este domingo, 16 de julho, Marco Costa partilhou um vídeo nas redes sociais com mais uma reflexão: «Vocês pedem eu dou! A minha dica para valorizarem onde estão neste momento é não olhem para o lado! Vai sempre haver pessoas que têm o que gostaríamos de ter, que estão onde gostaríamos de estar e possivelmente são o que gostaríamos de ser!», começou por dizer.

O ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother» acrescentou: «Nunca é sobre os outros mas sim sobre nós! Olhem sempre para trás. Lembrem se de como eram, estavam ou tinham há 2/5/10 anos, se algumas das vossas atitudes, pensamentos vos fazem rir hoje a isso chamasse evolução, e isso é o que deve ser valorizado!».

«Estamos em constante evolução respeitem os tempos e com o tempo, querer e foco um dia de cada vez chegamos mais perto da nossa meta! Espero ter ajudado! Partilhem com os vossos, comentem o que acham, e lembrem se que dar like, comentar, partilhar também me ajudam e motivam a continuar! Estamos juntos», concluiu.

Veja o vídeo em baixo: