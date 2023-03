Marco Costa tem nova profissão fora da televisão e da pastelaria. Saiba tudo!

Marco Costa fala da experiência de ser pai: «Veio na altura certa, com a pessoa certa»

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e «Big Brother» tem agora um novo projeto profissional que concilia com a pastelaria, mas nada tem a ver com essa vertente, nem com a televisão, onde esteve inserido muitos anos.

Numa publicação na sua página oficial de Instagram, Marco Costa contou tudo sobre o novo desafio: «Na vida devemos sempre estar atentos a todas as janelas que se abrem, e quando entramos abraçar os novos projetos com unhas e dentes!», escreveu.



«A partir de hoje começo oficialmente dupla com o meu querido amigo Luís Messias, na procura de ajudar a encontrar a vossa casa de sonho, ou a tentar encontrar comprador para os vossos imóveis sejam eles quais forem!», sublinhou o pasteleiro.

Marco Costa acrescentou: «Por isso conto com a vossa ajuda, sabendo que me veem como uma pessoa seria e honesta, para que se precisem e no que precisarem contem connosco! Prometo que esta dupla ira fazer tudo para encontrar o que procuram!».

Veja a publicação na íntegra, em baixo: