Em vídeo emotivo, Marco Costa faz partilha pessoal: «A vida é uma passagem»

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», partilhou um vídeo emotivo nas suas redes sociais, onde fez uma partilha pessoal e deixou alguns conselhos em tom de reflexão.

«Fui a um velório com o meu irmão e estávamos há algum tempo para marcar um almoço com o nosso amigo que faleceu. É impressionante como não conseguimos arranjar tempo para almoçar, mas depois naquele dia, aquelas horas conseguimos tirar para estar no velório», contou.

Marco Costa continuou: «O ser humano é engraçado, discutimos com vivos, oferecemos flores a mortos. Não falamos com quem está vivo, prestamos homenagem a quem morre».

«Acho que devemos redefinir prioridades, pensar no que andamos a fazer e em como o tempo é curto. Tudo passa, a vida é uma passagem e nós hoje estamos cá, amanhã não sabemos. Estamos juntos. Pensem nisso», rematou.

Na legenda da publicação, o ex-concorrente acrescentou: «Contra mim falo, tem dias que também dou as coisas como garantidas e isso é tão errado! Redefinir prioridades acho que é o que todos nós precisamos!»



«Perdemos tempo com coisas muito pequenas. Vamos valorizar o que realmente Importa! O adeus ensina a dar valor às pessoas enquanto estão vivas. Deixem aqui um lembrete só para lembrar aquela/as pessoas que são importantes para vocês», concluiu.

Veja o vídeo em cima!