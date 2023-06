Marco Costa deixa mensagem inspiradora: «Persistir e não desistir»

Goucha elogia Marco Costa: «Ele é um exemplo do que é um homem que se cumpre no trabalho»

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem inspiradora aos seus seguidores.

«4.20 da manhã, cá estou eu para mais um dia de trabalho. Ontem ouvi uma frase assim “Ninguém tira fotos a chorar”. As redes Sociais não representam a vida inteira de ninguém!», começou por escrever.

O pasteleiro continuou: «Todos temos dias de querer mandar a toalha ao chão e está tudo certo! Não é o cair mas sim o querer levantar! Persistir e não desistir. A diferença de quem chegou e não chegou está naqueles que não desistiram pelo caminho l!», acrescentou.



«Lembrem se da vida como o batimento cardíaco, cheia de altos e baixos, momentos felizes seguidos de momentos menos felizes! A Vida é isso!», sublinhou ainda.

Marco Costa explicou ainda a sua intenção com a partilha: «Este vídeo é só para dar uma força a muitas pessoas que me enviam mensagens bonitas a dizer que os inspiro a não desistir, acreditem que vocês sem saberem também me inspiram a mim!»



«Força nas luta da vida e lembrem se sempre que a situação em estamos seja ela qual for não tem de ser para sempre assim!», rematou Marco Costa.

Veja a publicação na íntegra em baixo: