Marco Costa sofre lesão e vai ser operado: «Rezar para que corra tudo bem»

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», recorreu às redes sociais para contar que sofreu uma lesão no braço, que o vai obrigar a ser operado.

«Não sei se Ria, ou se Chore! A sorte que tanto falam que tenho sai me do corpo! Horas seguidas a trabalhar. Noites, muitas noites sem dormir. Tudo em busca se uma vida melhor para mim e para os meus!», começou por referir numa partilha no Instagram.

O pasteleiro continuou: «Resultado disso? Mais um braço para o galheteiro Rotura total dó bicep direito! O esquerdo já tinha ido em 2018. Venha a operação. Rezar para que corra tudo bem na recuperação».



«Para que depois desta fase menos boa, possa levantar a cabeça e continue a lutar pela Sorte que dizem que eu tenho», rematou, deixando uma espécie de recado.

